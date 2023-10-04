Судьбоносный дар Раков, Львов, Дев и Весов — единственное преимущество: поцелуй Ангела

Астрологи назвали знаки знаки зодиака, которые обладают особым талантом. В этом их особый дар и сила.

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Раки

Легко находят общий язык даже с незнакомыми людьми. Окружающим кажется, что они встретили человека, который полностью их понимает. И это на самом деле так. Просто Раки внутренне чувствуют своего собеседника. Им легко понять, что происходит в душе у каждого.

Львы

Обладают природным магнетизмом. Они притягивают к себе окружающих, все хотят попасть в ближайших круг их общения, стать их партнером или другом. Однако сами Львы не спешат впускать в свою жизнь случайных пассажиров.