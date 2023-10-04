Судьбоносный дар Раков, Львов, Дев и Весов — единственное преимущество: поцелуй Ангела

Астрологи назвали знаки знаки зодиака, которые обладают особым талантом. В этом их особый дар и сила.
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Раки
Легко находят общий язык даже с незнакомыми людьми. Окружающим кажется, что они встретили человека, который полностью их понимает. И это на самом деле так. Просто Раки внутренне чувствуют своего собеседника. Им легко понять, что происходит в душе у каждого.
Львы
Обладают природным магнетизмом. Они притягивают к себе окружающих, все хотят попасть в ближайших круг их общения, стать их партнером или другом. Однако сами Львы не спешат впускать в свою жизнь случайных пассажиров.
Девы
Контролируют сознание всех тех, кто находится рядом с ними. Они могут подсадить в голову своего собеседника любого таракана. Девы знают, как внушить близким ту или иную мысль или идею. Знающие стараются не поддаваться на такие манипуляции.
Весы
Играючи подстраиваются под любую реальность и изменчивый мир. Окружающим кажется, что с Весами легко и просто найти общий язык. Дело в том, что они обладают суперсилой. Могут превратить себя в кого угодно, в зависимости от ситуации, не теряя при этом индивидуальности.
По материалам The Voice