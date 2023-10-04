Разворот на 180°: что ждет Тельцов, Близнецов, Весов и Скорпионов с 5 по 22 октября — все решится

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом для некоторых знаков зодиака на период с 5 по 22 октября. В этот промежуток Меркурий перейдет в комфортное для себя состояние. Все вокруг станут более спокойными, уравновешенными и миролюбивыми. Кому-то это пойдет на пользу.

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Тельцы

Они в последнее время испытывали своих близких на прочность. Находиться рядом с Тельцами было непросто, напряжение постоянно накалялось, а воздух вокруг них буквально вибрировал. Этот знак выбирал одиночество, прятался ото всех. А общение с коллегами и вовсе не клеилось. Благоприятные изменения придут к с 5 октября. Тельцы станут спокойнее и рассудительнее. Это пойдет им на пользу.

Близнецы

Смогут найти общий язык с самими собой. Они разберутся со своим внутренним миром и наконец-то определятся с приоритетами. Близнецы смогут найти в себе силы и смелость высказать завистникам и недоброжелателям все то, что они думают. Этому знаку удастся наладить отношения и со второй половинкой, которую они будут тонко чувствовать.