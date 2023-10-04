Как изменится судьба Козерогов, Водолеев и Рыб после затмения: перерождение через 10 дней

Затмение Солнца, которое случится уже 14 октября, сильно повлияет на людей. Но больше всего заметят его магнетизм и энергию Козероги, Водолеи и Рыбы. Их жизнь кардинально изменится после этого знакового события.

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Козероги поймут свое внутреннее я и начнут свой жизненный путь заново, с новым мировоззрением.

Водолеи поймут, что интуиция дана им не просто так и начнут следовать ее влиянию. Это улучшит их жизнь значительно.

Рыбы усилят социальные связи. Этот период будет благоприятным для налаживания полезных коммуникаций, которые переродят их бытие.

Источник: rsute.ru.