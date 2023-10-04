Искупается в роскоши! Какой знак зодиака наживет целое состояние в 2024 году - Володина

Астролог Василиса Володина уверена, что Козероги смогут в 2024 году заработать кучу денег и в буквальном смысле озолотиться. По ее мнению, представители этого созвездия много работали, судьба решит их отблагодарить и наградить.

Козероги в принципе трудоголики, рано или поздно они приходят к своим целям. Но именно в 2024 году Дракон будет им благоволить.

Эти люди искупаются в роскоши и смогут приобрести крупную покупку. Возможно, это недвижимость.

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