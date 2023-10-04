Судьба Овнов, Близнецов, Львов, Весов и Стрельцов с октября — миссия на остаток года: Глоба

Тамара Глоба поделилась предсказанием для некоторых знаков зодиака на остаток года. У каждого из них своя особая миссия и цель.
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Овны
После летних событий, которые были отмечены любовью, творческим успехом и обольщениями, Овны вплотную займутся вопросами здоровья. Эта тема будет беспокоить их весь октябрь и ноябрь, вплоть до декабря. Многие события в этот период покажутся Овнам неважными, зато позже они принесут большую отдачу. Этот знак зодиака может столкнуться с материальными проблемами во второй половине октября. Однако в декабре их будет ждать достаток и обогащение. Год завершится поездками и прибылью.
Близнецы
На деловой успех этот знак зодиака может рассчитывать только вдали от дома. Их заработки потребуют особого внимания. После многочисленных летних дорог Близнецы должны обратить внимание на семью. В октябре и ноябре нужно беречь детей, любимых людей. Могут вернуться старые связи и увлечения. Те проекты, которые Близнецы будут продумывать во второй половине года, перейдут в 2024–2025 года. Звезды советуют им опираться на прошлый опыт, отношения и любовь. Год завершится для них семейными хлопотами.
Львы
Могут рассчитывать на поддержку окружающих. Многие представители знака задумаются о пополнении семьи. Всю осень Львам нужно беречь детей и любимых. Именно родственники станут опорой с середины года. В ноябре могут ждать кардинальные перемены. Этот месяц, как и декабрь, отмечен интеллектуальными, деловыми и творческими успехами. Радость будут приносить дети и любимые люди.
Весы
На протяжении всего летнего периода стремились получить свободу в делах и в творчестве. Положиться Весы могут на любящих людей. На службе их ждут перемены: круг ценных сотрудников сужается, а коллектив меняется. Осенью возможны споры и закулисные интриги. В октябре Весам нужно уделить внимание здоровью. Вторая половина осени и зима принесет прибыль и личный успех.
Стрельцы
Могут столкнуться с потерями как духовными, так и материальными. Летом у них была интересная работа, путешествия. О себе могут напомнить старые друзья. На службе все под контролем вышестоящего руководства. Давние планы могут рухнуть в середине осени, на службе Стрельцов ждут благоприятные перемены. Осень в целом принесет им интеллектуальный, личный и творческий успех.
По материалам rusradio