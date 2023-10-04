Судьба Овнов, Близнецов, Львов, Весов и Стрельцов с октября — миссия на остаток года: Глоба

Тамара Глоба поделилась предсказанием для некоторых знаков зодиака на остаток года. У каждого из них своя особая миссия и цель.

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Овны

После летних событий, которые были отмечены любовью, творческим успехом и обольщениями, Овны вплотную займутся вопросами здоровья. Эта тема будет беспокоить их весь октябрь и ноябрь, вплоть до декабря. Многие события в этот период покажутся Овнам неважными, зато позже они принесут большую отдачу. Этот знак зодиака может столкнуться с материальными проблемами во второй половине октября. Однако в декабре их будет ждать достаток и обогащение. Год завершится поездками и прибылью.

Близнецы

На деловой успех этот знак зодиака может рассчитывать только вдали от дома. Их заработки потребуют особого внимания. После многочисленных летних дорог Близнецы должны обратить внимание на семью. В октябре и ноябре нужно беречь детей, любимых людей. Могут вернуться старые связи и увлечения. Те проекты, которые Близнецы будут продумывать во второй половине года, перейдут в 2024–2025 года. Звезды советуют им опираться на прошлый опыт, отношения и любовь. Год завершится для них семейными хлопотами.