Вас будут испытывать на прочность: названы три знака зодиака, для которых октябрь станет сложным месяцем

Нелегко придется и Тельцам. Но у них будут силы на то, чтобы справиться с трудностями и одержать победу в сложных ситуациях.

Непростым октябрь будет и для родившихся под созвездием Девы. Возможны головные боли, беспокойство и внутреннее напряжение. В этот период хорошо заняться творчеством - рисовать или пойти на курсы вокала.

По материалам 7days