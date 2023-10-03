Вас будут испытывать на прочность: названы три знака зодиака, для которых октябрь станет сложным месяцем

Зодиакальный круг. Фото: Global Look Press

Гороскоп на октябрь 2023 года для разных знаков зодиака.

Ведический астролог Руслана Краснова рассказала, для представителей каких знаков зодиака октябрь станет непростым месяцем.

Второй месяц осени испытает на прочность Овнов. Особенно это касается сферы отношений с противоположным полом. Не исключены разногласия со второй половинкой и с партнерами по бизнесу. Овнам, которые не состоят в отношениях, после 15 октября звезды обещают яркую влюбленность.

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Нелегко придется и Тельцам. Но у них будут силы на то, чтобы справиться с трудностями и одержать победу в сложных ситуациях.

Непростым октябрь будет и для родившихся под созвездием Девы. Возможны головные боли, беспокойство и внутреннее напряжение. В этот период хорошо заняться творчеством - рисовать или пойти на курсы вокала.

По материалам 7days

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