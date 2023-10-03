Непростое время: Львы, Девы и Весы предупреждены о судьбоносных событиях октября

Ведический астролог Руслана Краснова спрогнозировала, каким будет октябрь для представителей разных знаков зодиака.
Судя по расположению небесных светил, непростой период ждет Львов, Дев и Весов.
До середины октября Львов будут волновать вопросы финансов и здоровья. С 17 октября наступит благоприятный период для путешествий и новых проектов.
Для Дев октябрь будет непростым месяцем. Возможно нарастающее беспокойство и внутреннее напряжение. Зато удача будет сопутствовать в изучении иностранных языков, эзотерики, а также в улучшении отношений.
У Весов в первой половине месяца увеличатся траты, возможны проблемы с органами власти, штрафы и связанные со всем этим переживания. Во второй половине месяца проблемы отступят.
По материалам 7days.ru