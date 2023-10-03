Прорыв в карьере, новые возможности, рост доходов: октябрь станет самым счастливым месяцем для этих знаков зодиака

Сделан астрологический прогноз на октябрь для представителей разных знаков зодиака. Ведический астролог Руслана Краснова рассказала, что особенным второй месяц осени станет для Стрельцов, Козерогов и Рыб.
Представители этих знаков зодиака получат новые возможности, поощрения от руководства и смогут увеличить свой доход.
Для Стрельцов уже в первой половине октября откроются новые возможности в карьере и бизнесе. Успех принесут торговля и коммерция.
Козероги в октябре могут рассчитывать на прорыв в карьере. Их ждет поощрение от руководства и предложение занять более высокую должность.
Рыбы, занимающиеся эзотерикой, во второй половине октября смогут расширить состав своих клиентов. Удача будет сопутствовать творческим людям на протяжении всего октября.
По материалам 7days.ru