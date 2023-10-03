Прорыв в карьере, новые возможности, рост доходов: октябрь станет самым счастливым месяцем для этих знаков зодиака

Для Стрельцов уже в первой половине октября откроются новые возможности в карьере и бизнесе. Успех принесут торговля и коммерция.

Козероги в октябре могут рассчитывать на прорыв в карьере. Их ждет поощрение от руководства и предложение занять более высокую должность.

Рыбы, занимающиеся эзотерикой, во второй половине октября смогут расширить состав своих клиентов. Удача будет сопутствовать творческим людям на протяжении всего октября.

По материалам 7days.ru