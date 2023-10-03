Суперсила Козерогов, Водолеев, Рыб, Овнов, Тельцов и Близнецов — все так хотят, аж зависть берет

Астрологи назвали суперсилу некоторых знаков зодиака, у них есть особый дар, которому остальные могут только позавидовать.

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Козероги обладают аналитическим складом ума и дальновидностью. Жизненный опыт вкупе с хорошей памятью помогают им предсказывать будущее вплоть до мелочей. Они не будут давать бесполезных советов тем, кто им дорог. Вот к кому стоит прислушаться.

Водолеи могут за секунду решить все свои сложные задачи, если даже у них завал на службе, этот момент им удастся довольно легко пройти. Их талант в «телепортации». Пока одни возятся с делами, эти хитрецы уже все сделали и умчались в закат.

Рыбы обладают даром телепатии. Скрыть от них хотя бы что-то задачка не из легких. Представители этого знака всегда знают и чувствуют, что думают их близкие.

Овны обладают неуязвимостью. У этого знака зодиака, как в пословице: что бы не происходило, а с них как с гуся вода. В любой непредвиденной ситуации они будут веселиться. Их девиз: «Пренебречь, вальсируем!»

Тельцы обладают даром материализации. Они из ничего могут создать целый мир. Этот знак может построить головокружительную карьеру, купить квартиру или дом, доверившись силе мысли. Им под силу даже загадать себе мужчину мечты.

Близнецы создатели иллюзий. Они любого могут перетянуть на свою сторону и обаять. Окружающие им верят во всем. Такое красноречие делает этих знаков зодиака лучшими собеседниками.

По материалам The Voice