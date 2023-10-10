Обманывают и выкручиваются: пять имен мужчин, которые часто живут на две семьи

Список мужчин, с легкостью обманывающих любимую женщину и живущих на две семьи, для наших читательниц составила ясновидящая Кажетта.

Алексей – любит играть в «кошки-мышки»

Алексеи известны своим авантюрным и импульсивным характером, а еще отличаются адаптивностью и любопытством. Справиться с жизнью на две семьи и не попасться для них – не так сложно, как может показаться. Им даже нравится эта игра в кошки-мышки. Они всегда ищут восхищения и внимания, и как только начинают недополучать их от своей постоянной партнерши, даже если их связывают дети, ищут утешения на стороне.

Виктор – ему нужна свобода

Носители этого имени известны своей любовью к свободе и приключениям. «Победитель» - таково значение этого имени, отчасти объясняющее их стремление к покорению сердец все новых и новых женщин, даже когда они обременены браком и детьми. Интересно, что при этом они сами – ужасно ревнивые. Чем чаще они упрекают кого-то в неверности – тем больше у них скелетов в шкафу.

Евгений – предпочитает открытые отношения

Эти мужчины отличаются независимым характером и нетрадиционными убеждениями, которые могут распространяться и на представление о супружеской верности. Носители этого имени тяготеют к открытому формату отношений, но самые недобросовестные из них забывают оповестить об этом партнершу. При этом они настолько стремятся к равновесию и гармонии в отношениях, что не могут пережить тяжелый разговор и могут годами плести огромную паутину лжи.

Григорий – пытается усидеть на двух стульях

Носители этого имени отличаются эгоистичным характером и не любят себя в чем-либо ограничивать. Если им недостаточно общества одной женщины, они без зазрения совести заводят романы на стороне. Все может зайти очень далеко, поскольку они до последнего отказываются делать выбор, пытаясь усидеть на двух стульях и наслаждаясь преимуществами как с одной, так и с другой сторон.

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Олег – отлично заметает следы

Эти мужчины отличаются потребностью в новизне и постоянной смене декораций, поэтому семейная рутина может стать для них настоящим испытанием и подтолкнуть к двойной жизни. В заметании следов им нет равных, поэтому их ложь может даже никогда не раскрыться. При этом им не чужды угрызения совести, и в какой-то момент они могут принять тяжелое решение перестать обманывать своих спутниц.

