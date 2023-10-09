Лишают премий и наследства: пять имен женщин, которым не везет с деньгами

Существуют имена, которые заряжены особенной энергией, позволяющей легко добиться финансового процветания. Вместе с тем, можно обнаружить и определенные звуковые сочетания, мешающие своим владелицам разбогатеть. Оказывается, человеческое имя влияет не только на особенности характера и успех в любви, но и на материальное благосостояние. Галина Янко — астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая — перечислила пять женских имен, обладательницам которых постоянно не везет с деньгами.

Наталья — жертва аферистов

Женщину, названную Натальей, никак нельзя назвать успешной в финансовом плане. Ей часто не везет с деньгами без видимых причин. Нередко Наташа становится жертвой аферистов и мошенников, которые не преминут использовать ее доверчивый и слегка наивный нрав в своих коварных целях.

Также Наталье не стоит заниматься бизнесом, поскольку она относится к людям, не умеющим вести бюджет строгой рукой и относиться к тратам с должным вниманием. Если в руки к такой женщине попадают крупные суммы, то они быстро исчезают.

Алина — лишается премии и наследства

Женщина, названная Алиной, не относится к деньгам с большим вниманием, поэтому они ее «не любят», так и норовя утечь сквозь пальцы. Нередко к обладательнице данного имени могут направляться довольно внушительные финансовые потоки, но в самый последний момент они обязательно уйдут в противоположном направлении.

Алина считает подобные вещи просто случайностью, но именно она чаще других людей оказывается лишенной премии или солидного наследства по необъяснимым причинам, когда кажется, что это просто невозможно.

Нелли — теряет кошельки и верит финансовым пирамидам

Нелли относится к женщинам, которым катастрофически не везет с деньгами. Определенные вибрации имени не дают ей возможности не только заметно преуспеть в жизни, но и сохранить то, что было накоплено с большим трудом. Женщина с указанным именем может часто лишаться денег: терять кошелек, становиться жертвой финансовых пирамид.

Из-за особенной энергетики Нелли очень сложно дается «общение» с деньгами. Любые средства, попавшие к ней в руки, очень скоро испаряются необъяснимым образом, несмотря на бережливый характер.

Ангелина — деньги у нее не держатся

Прежде всего, данное имя связано с духовным ростом, а не финансовым процветанием, что сказывается на жизни Ангелины соответствующим образом. Даже если она приложит максимум усилий, чтобы устроиться на хорошо оплачиваемую работу, рано или поздно обстоятельства сложатся против этой женщины.

Получив в подарок хорошую сумму, Ангелина также нередко растрачивает все впустую или вкладывает в заведомо провальный проект. У Ангелины сложные отношения с финансами, которые она никак не может удержать рядом.

Аделина — никогда не получает премии и не выигрывает в лотерею

Женщина, названная Аделиной, слишком зациклена на деньгах, и, вероятно, поэтому ей так не везет с финансами. У обладательницы данного имени довольно сложная и «буйная» энергетика, которая никак не соответствует спокойным и неспешным денежным потокам.

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По этой причине Аделина может постоянно терять материальные средства, которые пришли к ней, и подобная ситуация происходит не единожды. Женщине с указанным именем никогда не везет с выигрышами в лотерею, пусть даже самыми незначительными, премиями и бонусами на работе, что довольно заметно на фоне других, более удачливых людей.

