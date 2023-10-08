Семейное счастье не для них: пять имен женщин, которым не везет в браке

Некоторые девушки, как бы ни старались, не могут построить крепкую семью. Им приходится сталкиваться с массой проблем, о которых они даже не догадывались ранее. Возможно, проблема скрывается в значении их имени, где слабо прописана линия семьи. О таких именах рассказывает Галина Янко – астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая.

Ульяна – ее бросают перед свадьбой

Девушки с этим редким именем не всегда везучи в личных отношениях. Их первая влюбленность часто заканчивается разочарованием. Ульяна всегда прикладывает много усилий, чтобы завоевать внимание ровесников. Это приводит к тому, что девушка перестает ставить свои интересы на первое место и пытается понравиться другому человеку.

В более взрослом возрасте Ульяна продолжает жить ради кого-то. Первое время партнеру льстит столько внимания, но достаточно быстро он начинает терять к ней симпатию. Девушка болезненно переживает каждый разрыв. Не раз романтическая история доходила до предложения руки и сердца, однако молодые люди в последний момент принимали решение разорвать помолвку.

Александра – мужчин отпугивает ее активность

Боевой характер девушки не всегда означает ее стопроцентную уверенность в себе. Александра может долгий период быть одинокой и даже не пытаться строить отношения. Активность женщины отталкивает некоторых потенциальных партнеров еще на стадии знакомства. Они не готовы быть с такой импульсивной особой.

При этом Александра очень добрый и эмпатичный человек. В ее жизни бывают случаи, когда она становится «спасателем» для мужчины. Но вскоре прекращает отношения сама, поскольку ищет для себя уверенного и целеустремленного партнера. В душе Александры есть некий диссонанс — быть самой сильной или быть с сильным мужчиной. Это основная причина ее неудач на любовном фронте.

Тамара – не в силах справиться со своими эмоциями

В этих девушках кипит огонь, которым они порой обжигают своих возлюбленных. Тамара — редкая собственница. Она не простит измену или предательство избранника, и может даже отомстить ему. Эмоциональные переживания доводят ее до нервного срыва.

Тамара иногда принимает решения на скорую руку, и на следующий день уже отправится оформлять развод. Новая попытка создать крепкую семью может тоже закончиться неудачей, если девушка не научится управлять своими эмоциями. Она мечтает о самых чистых, искренних и настоящих чувствах с мужчиной, который будет оберегать ее от бед.

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Ксения – ждет принца и мечтает о сказочной жизни

Обладательницы этого имени — милые, нежные и даже несколько наивные личности. Они быстро влюбляются, очаровываются мужчинами. Именно это и становится причиной частых ссор между Ксенией и ее партнерами. Даже во взрослом возрасте женщина не отказывается от мечты встретить принца и жить, словно в сказке.

Ее розовые очки не дают рассмотреть в мужчине явные огрехи в поведении. Ксения побаивается высказать недовольство или сделать замечание, поэтому на многие проблемы закрывает глаза. Она надеется, что партнер исправится и станет более заботливым.

Евгения – слишком любит веселые компании

В этом имени скрывается мужская энергетика, которая иногда активно проявляется в поведении девушки. Евгения любит себя, ей нравится веселиться и чувствовать себя беззаботной. Она не против шумных компаний на все выходные или частых встреч с подругами за «чашечкой шампанского».

Мужчина Евгении не запрещает веселье, при этом хочет большей серьезности от избранницы. В компании девушки много парней, с которыми она поддерживает теплое общение. Это также может стать причиной ревности или недовольства ее партнера. В итоге мужчина Евгении не раз задумается, а будет ли счастье в их семье или нет.

