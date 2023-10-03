Как изменится личная жизнь Тельцов, Раков и Рыб в октябре: пришла пора везения и счастья

Любовь рядом. Фото: Global Look Press

Эти люди вошли в самую романтическую пору.

Многие Тельцы, Рыбы и Раки смогут в октябре совершить настоящий прорыв в развитии личных отношений. Им суждено встретить свои вторые половинки и укрепить старые связи.

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Тельцам октябрь принесет новые возможности для личных отношений. Этот месяц для них будет благоприятным в углублении существующих отношений и создании новых связей.

Для Раков октябрь станет временем укрепления семейных отношений. Есть шанс найти свою верную опору по жизни.

Одинокие Рыбы могут встретить во втором месяце осени кого-то, кто разделит их интересы и страсти.

Источник: rsute.ru

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