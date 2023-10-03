Солнце после 14 октября изменит судьбу Скорпионов, Стрельцов и Козерогов: перерождение

Скорпионы, Стрельцы и Козероги все это время словно были на распутье. Их тяготила мысль о том, как на самом деле нужно жить. Свое бытие они считали не совсем правильным или достойным их уровня самосознания.

Однако затмение Солнца, которое произойдет 14 октября, изменит их жизнь кардинально. К ним придет абсолютная осознанность, их внутренний и внешний мир изменится.

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Скорпионам удастся получить очень важные знания, которые переродят их. Стрельцы увидят путь к деньгам и начнут дорогу в сторону благосостояния.

У Козерогов активизируется сектор самосознания и самовыражения. Представители этого знака испытают личностные трансформации, чтобы выразить свою подлинную сущность.

Источник: rsute.ru