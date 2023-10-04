Какие знаки зодиака ждут неприятности с 4 октября

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Девы

Не стоит игнорировать ушную инфекцию, так как она может стать серьезным заболеванием. Можно просто отмахнуться от легкой боли в ухе как от незначительного мимолетного недомогания, но лучше уделить этому внимание.

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Козероги

Сегодня Вы поймете, что многие из Ваших недугов являются следствием неправильного питания, недостаточной физической активности и негативного мышления. Не забывайте есть много зеленых овощей и фруктов и свести к минимуму потребление сахара, соли и жиров. Борьба с негативными мыслями также поможет вам предотвратить возникновение заболеваний. Сегодня же займитесь физическими упражнениями.

Рыбы

Сегодня Вы можете обнаружить, что Ваш аппетит ниже, чем обычно. Скорее всего, это связано со стрессом, который Вы испытывали в последнее время. Не заставляйте себя есть, поработайте над снижением уровня стресса, и вы увидите, что аппетит приходит в норму. Вскоре Вы снова вернетесь к нормальной жизни.