Особый дар Водолеев, Овнов, Рыб, Стрельцов и Львов — деньги бумерангом возвращаются в карман

Астрологи назвали пять знаков зодиака с особым даром, который притягивает к ним всех вокруг — друзей, вторых половинок и даже незнакомцев.

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Водолеи никогда не будут вести учет расходов/доходов. Этот знак зодиака ни в чем не будет отказывать ни себе, ни тем, кто им дорог. Их сила в том, что они могут проявлять щедрость, одаривая своих близких. От этого они получают не меньшее удовольствие.

Овны славятся своей импульсивностью. Они могут совершать эмоциональные покупки и жалеть об этом никогда не будут. Их сила в тяге делать других счастливыми, для них процесс дарения — это в первую очередь проявление любви и щедрости.

Рыбы воспринимают деньги вторичным средством. На первом плане у них эмоции и уровень жизни. Их сила в том, что они не привязаны к материальным благам. Им нравится дарить близким приятные эмоции.

Своей щедростью славятся Стрельцы. Их сила в том, что они без сожаления могут расстаться с большой суммой денег, если это порадует их вторую половинку или близких. Деньги бумерангом возвращаются в их карманы.

Львы — самые щедрые из всех знаков. Они любят жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Этот знак будет красиво ухаживать, выражать свою любовь дорогими покупками. Причем их карман уж точно не оскудеет.

По материалам sterlegrad