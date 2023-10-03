Овны, Тельцы, Раки и Рыбы увидят осенью настоящую любовь: свадьба и дети точно не за горами

Четыре знака зодиака вошли сейчас в свою романтическую полосу жизни. Им суждено встретить прекрасную любовь, завязать чудесные отношения. Кое-кто в октябре уже начнет задумываться о браке и детях.
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Овны во второй месяц осени встретят кое-кого особенного — того, о ком они мечтали всегда.
Тельцам октябрь подарит самые страстные чувства, такой накал чувств и удовольствие они вряд ли когда-то ощущали.
Для Раков октябрь 2023 года станет периодом укрепления семейных отношений.
Рыбы смогут встретить особенного человека, который не только воспылает к ним чувствами, но и станет партнером по интересам и делу.
Источник: rsute.ru