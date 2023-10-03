Володина остерегла один знак: наговорите много лишнего, последствия просто убийственные

Близнецы могут в ближайшее время совершить прыжок к успеху. Помешать им может только одно — их собственная болтливость и несдержанность в высказываниях, сказала астролог Василиса Володина.
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Самое лучшее, что сейчас могут сделать Близнецы, — это как можно меньше рассказывать о своих планах на жизнь другим людям, даже близким.
Кроме того, они должны быть крайне рассудительны, давая оценки окружению.
Зависть, обида и злобность могут вспыхнуть у тех, кто рядом с Близнецами, и навредить их судьбе.
Источник: rsute.ru