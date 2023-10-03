У Козерогов — повышение, Водолеи уйдут в семью, Рыбы встретят любовь: миссия до 31 октября

Астролог Руслана Краснова поделилась прогнозом на октябрь, назвав знаки зодиака, которые должны уделить внимание семье и своему развитию, это приведет их к успеху.

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Козероги

Могут рассчитывать на поощрение от руководства. Кому-то предложат занять более высокую должность. Для этого им придется активизировать все свои способности. Многообещающие перспективы у тех, кто пока находится в поиске работы. Козероги сумеют показать себя и свои лучшие стороны.

Водолеи

Особое внимание им стоит уделить вопросам, которые будут связаны со здоровьем, особенно хроническим заболеваниям. На первый план выйдет семья, отношения с отцом. Если они спорные, то их лучше наладить. Также им не помешает проработать слабые места в отношениях с близкими.

Рыбы

Будут бороться за власть в партнерстве. Им захочется доказать второй половинке свое превосходство. Вторая декада месяца принесет им полезные знакомства, в том числе и романтические. Этот знак зодиака может встретить новую любовь. Но для этого им придется много общаться и заводить связи.

По материалам 7days