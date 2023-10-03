Девы, Стрельцы и Козероги исполнят важную мечту в октябре: вмешательство извне

Девы, Стрельцы и Козероги в октябре станут настоящими повелителями фортуны. Удача и успех будут на их стороне в любой жизненной ситуации.

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Девы будут желать что-то серьезное и, казалось бы, недостижимое. Но их страстность выведет к результату.

Стрельцы построят отношения мечты, когда станут верными партнерами для своей половинки и забудут про эгоцентризм.

Козероги познают, что такое настоящая мощная финансовая энергия, их ждет взлет в карьере.

Источник: rsute.ru