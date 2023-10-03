Жизнь Раков, Львов и Дев перевернется после 14 октября: все начнется с нуля

Раки, Львы и Девы переживут важные событий после солнечного затмения 14 октября.
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Их судьба изменится к лучшему под влиянием высших сил. Раки смогут наладить эффективное партнерство, укрепить любовный союз, достигнуть высшего удовлетворения от отношений.
Львы смогут совершить прорыв на работе, укрепить карьеру, добиться успеха и хороших заработков.
Девы далеко продвинутся в творчестве, а также смогут понять близкого человека, что поможет им в будущем.
Источник: rsute.ru