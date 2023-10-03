У Овнов — победы в карьере, у Тельцов — авторитет, у Раков и Львов прет прибыль в октябре: Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на октябрь, назвав знаки зодиака, которые сумеют добиться значительного успеха, несмотря на козни завистников и временные испытания.
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Овны
Должны сфокусироваться на работе. Только при этом условии их ждут победы в карьере. На личном фронте Овнам также обеспечен успех. При этом возможны споры с партнерами и противниками. На службе могут возникать конфликты, причем все это будет происходить у них за спиной. Во второй половине месяца им следует экономить средства.
Тельцы
Могут полагаться на личный и творческий успех. В делах Тельцам поможет их авторитет и популярность. Избегать этому знаку зодиака стоит людей с сомнительными предложениями. Вторая половина месяца может принести проблемы в делах. Подписывать документы нужно будет с осторожностью.
Раки
Окажутся в водовороте событий. Их ожидают встречи с родными, обучение, напомнят о себе и старые знакомые, на первый план выйдут новые партнеры. Этот знак зодиака может рассчитывать на хорошую прибыль. Лучше избегать ссор и споров с близкими. Им не стоит терять отношения, которыми они дорожат.
Львы
Важные встречи с партнерами обеспечат им высокие заработки. В этот период Львам нужно помочь близким. Звезды советуют им беречь здоровье, избегать чревоугодия. Львов ждет важный период для работы, вопросов карьеры и родителей. Нужно прислушаться к своей интуиции, она подскажет верный путь.