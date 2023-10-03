Деньги рекой, удача со всех сторон: долг Дев, Весов, Скорпионов и Стрельцов — с 17 октября

Практикующий ведический астролог Руслана Краснова поделилась прогнозом на октябрь, назвав знаки зодиака, которые во многом сумеют преуспеть.
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Девы с 17 октября могут рассчитывать на увеличение дохода. Им важно не упустить свой шанс приумножить капитал. Если этот знак зодиака решится на крупное приобретение, ему лучше обсудить этот момент с близкими. Иначе возможны конфликты. Звезды советуют им питаться правильно, избегать стрессов. И позаботиться о старших родственниках.
Весы ощутят, что все сложности отходят на второй план. С 17 октября они смогут ярче проявить себя в обществе и на службе. В этот момент не помешает подумать о повышении квалификации, подойдут и тренинги для личностного роста. Дополнительные доходы могут прийти к Весам через сферу красоты.
Скорпионы столкнутся с тем, что их расход и траты заметно возрастут во вторую половину месяца. Поэтому финансы лучше распланировать заранее. В октябре Скорпионов может ждать яркий запоминающийся служебный роман. А вот крупные покупки могут вызвать неодобрение и конфликт с близкими, лучше посоветоваться и спросить их мнение.
Стрельцы должны приложить особые усилия, чтобы повысить свой доход и расширить круг деловых знакомств. Успешной сферой деятельности будет торговля и коммерция. Также следует уделить внимание и духовному развитию, найти себе наставника.
По материалам 7days