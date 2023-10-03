Что ждет Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков, Львов — работа, любовь: новый мир через 14 дней

Практикующий ведический астролог Руслана Краснова поделилась прогнозом для некоторых знаков зодиака, поведав, что их ждет в самое ближайшее время.

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Овны с середины октября могут бурно выяснять отношения с близкими. Ссоры могут быть и со второй половинкой, и с деловыми партнерами. Этому знаку зодиака стоит вспомнить, как ценны для них эти союзы и постараться притушить в себе эгоизм.

Тельцы после 17 октября и до конца месяца будут активно заниматься своими финансами. Крупные денежные вклады и инвестиции им лучше отложить на середину месяца. Тельцам советуют принять участие в интеллектуальной игре, заняться саморазвитием, больше читать. Этот период также подойдет для ремонта и продумывания дизайна дома или квартиры.

Близнецам с 17 октября стоит отложить все важные дела, в том числе и крупные покупки. При этом они все же могут побаловать себя чем-то приятным. Этому знаку зодиака стоит задуматься о новом обучении или повышении квалификации, в будущем это принесет им успех. В целом месяц может быть связан с короткими поездками и командировками.