«Встречи и переговоры упускать не стоит»: Глоба – про 3 октября

Сын Тамары и Павла Глобы, астролог Богдан Глоба, регулярно оповещает россиян о грядущем. На этот раз он не обошел вниманием первую неделю октября. На этой семидневке высока вероятность возвратных ситуаций, генезиса отношений и резких общественных поворотов.

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Также в некоторых областях произойдут такие изменения, которые покажутся слишком стремительными. А поступки некоторых людей - чересчур эксцентричными.

Во вторник, 3 октября, торговля не будет складываться. Но это не значит, что сами деловые встречи проводить не нужно. В дороге нужно быть внимательнее.