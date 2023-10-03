«Встречи и переговоры упускать не стоит»: Глоба – про 3 октября

Сын Тамары и Павла Глобы, астролог Богдан Глоба, регулярно оповещает россиян о грядущем. На этот раз он не обошел вниманием первую неделю октября. На этой семидневке высока вероятность возвратных ситуаций, генезиса отношений и резких общественных поворотов.
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Также в некоторых областях произойдут такие изменения, которые покажутся слишком стремительными. А поступки некоторых людей - чересчур эксцентричными.
Во вторник, 3 октября, торговля не будет складываться. Но это не значит, что сами деловые встречи проводить не нужно. В дороге нужно быть внимательнее.
«Вторник приносит накладки в пути и не удачен для торговли. А вот деловые встречи и переговоры упускать не стоит. Вторая половина дня особенно хороша для творчества и обучения», - сообщил астролог.