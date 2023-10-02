Судьба Тельцов, Дев, Львов, Козерогов, Стрельцов и других знаков до 8 октября — главные события

Астролог Татьяна Рубина поделилась прогнозом на неделю со 2 по 8 октября, назвав главные события, которые ожидают знаки зодиака.

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Овны будут идеализировать свою влюбленность. Этот знак зодиака может решиться на тайные отношения или даже захочет вступить в брак. Они могут рассчитывать на поддержку близких. У Тельцов появится благоприятная возможность на службе. Им нужно проявить оригинальность и смекалку. Если они покажут свое дружелюбие, то станут теми, вокруг кого крутит мир.

Близнецы могут взяться за воплощение в жизнь своих проектов. Главное — сфокусироваться на основном. Начальство поддержит их стремление. Раки захотят расширить жилплощадь. Им удастся реализовать свои задумки и планы.