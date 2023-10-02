Судьба Тельцов, Дев, Львов, Козерогов, Стрельцов и других знаков до 8 октября — главные события

Астролог Татьяна Рубина поделилась прогнозом на неделю со 2 по 8 октября, назвав главные события, которые ожидают знаки зодиака.
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Овны будут идеализировать свою влюбленность. Этот знак зодиака может решиться на тайные отношения или даже захочет вступить в брак. Они могут рассчитывать на поддержку близких. У Тельцов появится благоприятная возможность на службе. Им нужно проявить оригинальность и смекалку. Если они покажут свое дружелюбие, то станут теми, вокруг кого крутит мир.
Близнецы могут взяться за воплощение в жизнь своих проектов. Главное — сфокусироваться на основном. Начальство поддержит их стремление. Раки захотят расширить жилплощадь. Им удастся реализовать свои задумки и планы.
Космическая энергия поможет Львам. Они проявят проницательность и смекалку. Этот знак зодиака будет углубленно изучать какие-то важные темы. Девы могут рассчитывать на доход, который придет к ним от партнера по браку или бизнесу. Им следует проявить мягкость. Весы расставят основные акценты на работе. Они сумеют повысить свое мастерство в разы.
Скорпионы отправятся в путешествие с любимыми. Они могут позволить себе такую роскошь, как отдых. Этому знаку зодиака стоит посещать выставки, культурные мероприятия или творческие вечера. Стрельцов ожидают позитивные перемены и обновление в семье. Проекты принесут им доход. Лучше наладить отношения с близкими.
Козерогов ждет профессиональный рост, им не следует отказываться от поездок и командировок. Водолеи запустят интересный проект, который принесет им хорошую прибыль. Таланты помогут им выйти на новый уровень достатка. Рыбы покажут окружающим свою силу. Это поднимет их привлекательность среди противоположного пола. Период благоприятен и для решения вопросов с долгами, кредитами и наследством.
По материалам 5-tv.ru