Какой мистической силой обладают Львы, Скорпионы и Водолеи — обходят беды стороной

Астрологи назвали трех баловней судьбы, которых Вселенная наделила особым даром — в этом их мистическая сила.

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Львы

Им стоит прислушаться к шестому чувству, оно их точно не обманет. Зачастую они получают разгадку во сне, эти красочные картинки могут предупреждать их о реальной опасности. Львы не видят лишенные смысла снов. Каждый несет какую-то сакральную информацию.

Скорпионы

Могут видеть пророческие сновидения. Этот знак зодиака умеет трактовать свои сны и видеть в них подсказки. Иногда в этом таиться важная разгадка, к примеру, Скорпионы могут избежать неприятностей и бед, если прислушаются к своему чутью. Чем детальней они запоминают сны, тем легче им расшифровать свои сновидения.

Водолеи

Для них сон это скорее способ выйти из стресса. Даже неприятные сновидения не могут выбить Водолеев из колеи. Этот знак легко может найти выход из сложной ситуации, если доверится подсознанию. В этом им помогают и сновидения, которые имеют тайный смыл.

По материалам sterlegrad