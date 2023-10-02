Ливень из денег, рывок в карьере: Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы — чистейшая полоса удачи до 31 октября

Астролог Алина Лебедева поделилась прогнозом на период с 1 по 31 октября, назвав знаки зодиака, которые будут пользоваться благосклонностью Вселенной.
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Стрельцы
Октябрь будет для этого знака зодиака стабильным, спокойным и безэмоциональным. Стрельцы могут наслаждаться привычной жизнью, главное, уделить внимание семье и близким. На первый план выйдет духовное развитие. Впереди их ждут большие победы.
Козерог
Легко преодолеют период, который будет связан с коридором затмений. В октябре придет отдача, которая будет важна для Козерогов. Звезды сойдутся так, что им будет легко двигаться вверх по карьерой лестнице и зарабатывать. В личной жизни их также ждет успех. Свободные представители знака встретят свою вторую половинку.
Водолеи
Им звезды советуют не распыляться. От Водолеев потребуется много усилий для того, чтобы поддерживать все сферы жизни. Едва ли им удастся сохранить баланс. Любовные вопросы им лучше отложить, покорять новые высоты им пока не удастся. Лучше поддержать то, что уже есть.
Рыбы
Их ждут финансовые возможности и успех в карьере. Однако те знаки, которые будут думать исключительно о любовной сфере, едва ли сумеют добиться высот на службе. Им стоит уделить внимание материальной части жизни, это поможет добиться финансового роста.
По материалам 5-tv.ru