Ливень из денег, рывок в карьере: Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы — чистейшая полоса удачи до 31 октября

Астролог Алина Лебедева поделилась прогнозом на период с 1 по 31 октября, назвав знаки зодиака, которые будут пользоваться благосклонностью Вселенной.

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Стрельцы

Октябрь будет для этого знака зодиака стабильным, спокойным и безэмоциональным. Стрельцы могут наслаждаться привычной жизнью, главное, уделить внимание семье и близким. На первый план выйдет духовное развитие. Впереди их ждут большие победы.

Козерог

Легко преодолеют период, который будет связан с коридором затмений. В октябре придет отдача, которая будет важна для Козерогов. Звезды сойдутся так, что им будет легко двигаться вверх по карьерой лестнице и зарабатывать. В личной жизни их также ждет успех. Свободные представители знака встретят свою вторую половинку.