Деньгами набьют карманы: Тельцы, Весы, Скорпионы и Козероги — карьера прет до 28 октября

Астролог Алина Кузьмийчук поделилась финансовым прогнозом, назвав главных богачей октября. Особым событием в середине месяца станет коридор затмений. Это явление затронет отрезок с 14 по 28 октября. Особое влияние будет ощущаться на сфере отношений и профессиональной деятельности. Некоторым знакам зодиака удастся добиться максимального успеха в карьерном плане.
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Тельцы
Эти баловни судьбы в октябре откроют для себя новые возможности для развития своего дела. Тельцы смогут найти новые источники дохода. Креативные идеи пойдут им на пользу. Желание творить и создавать позволит им добиться небывалых высот в карьере. С первых дней октября Тельцы могут смело взяться за крупные задачи. Масштабные проекты принесут им стабильный доход.
Весы
Представители этого знака в октябре найдут перспективные источники заработка. К их мнению будут прислушиваться даже авторитетные персоны. Весы могут поделиться идеями, креативными решениями, которые давно пришли им в голову. Этот знак зодиака окажется на пике популярности. Самое время поговорить с начальством о повышении зарплаты.
Скорпионы
Наконец-то продемонстрируют все то, на что они способны. С середины месяца у Скорпионов появится мотивация. От заработков и новых проектов этот знак зодиака удержать не удастся. Марс будет поддерживать своего фаворита, щедро одаривая его энергичностью.
Совет: чтобы усилить финансовый поток, следует разобраться с накопившимися проблемами, которые лежали тяжелым грузом и давно не дают покоя.
Козероги
Им следует завершить начатые дела и получить от них долгожданную прибыль и финансовый бонус. Козероги почувствуют в себе силы перезапустить старые проекты. Звезды советуют им пересмотреть свои методы заработка со стороны и подумать, что еще можно внедрить, чтобы увеличить доход. Пришло то самое время, когда можно поговорить с начальством о повышении и прибавке к зарплате.
По материалам 5-tv.ru