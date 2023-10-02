Деньгами набьют карманы: Тельцы, Весы, Скорпионы и Козероги — карьера прет до 28 октября

Астролог Алина Кузьмийчук поделилась финансовым прогнозом, назвав главных богачей октября. Особым событием в середине месяца станет коридор затмений. Это явление затронет отрезок с 14 по 28 октября. Особое влияние будет ощущаться на сфере отношений и профессиональной деятельности. Некоторым знакам зодиака удастся добиться максимального успеха в карьерном плане.

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Тельцы

Эти баловни судьбы в октябре откроют для себя новые возможности для развития своего дела. Тельцы смогут найти новые источники дохода. Креативные идеи пойдут им на пользу. Желание творить и создавать позволит им добиться небывалых высот в карьере. С первых дней октября Тельцы могут смело взяться за крупные задачи. Масштабные проекты принесут им стабильный доход.

Весы

Представители этого знака в октябре найдут перспективные источники заработка. К их мнению будут прислушиваться даже авторитетные персоны. Весы могут поделиться идеями, креативными решениями, которые давно пришли им в голову. Этот знак зодиака окажется на пике популярности. Самое время поговорить с начальством о повышении зарплаты.