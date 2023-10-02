Ангел-хранитель поведет вас за руку, преуспеете во всем: только три таких везунчика по гороскопу со 2 октября — называем знаки зодиака

Астролог Тамара Глоба в гороскопе на 2 октября указала на знаки зодиака, у которых этот день сложится счастливо.

Будет ощущение, что словно сам ангел-хранитель ведет за руку. Три везунчика этого дня: Овен, Рак и Козерог.

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