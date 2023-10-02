Ангел-хранитель поведет вас за руку, преуспеете во всем: только три таких везунчика по гороскопу со 2 октября — называем знаки зодиака

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз, указав на знаки зодиака, для которых все сложится удачно.

Астролог Тамара Глоба в гороскопе на 2 октября указала на знаки зодиака, у которых этот день сложится счастливо.

Будет ощущение, что словно сам ангел-хранитель ведет за руку. Три везунчика этого дня: Овен, Рак и Козерог.

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Овнам звезды обещают удачу в финансовых делах и работе. Могут не пойти переговоры, но к ночи варианты согласия найдутся.

Раков ждет успех в интеллектуальной деятельности и творческих планах. Раки преуспеют в делах, возможна прибыль.

Козерогам звезды сулят удачу в любви и личных планах. Козероги могут преуспеть в творчестве и торговле.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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