Ангел-хранитель поведет вас за руку, преуспеете во всем: только три таких везунчика по гороскопу со 2 октября — называем знаки зодиака

Астролог Тамара Глоба в гороскопе на 2 октября указала на знаки зодиака, у которых этот день сложится счастливо.
Будет ощущение, что словно сам ангел-хранитель ведет за руку. Три везунчика этого дня: Овен, Рак и Козерог.
Овнам звезды обещают удачу в финансовых делах и работе. Могут не пойти переговоры, но к ночи варианты согласия найдутся.
Раков ждет успех в интеллектуальной деятельности и творческих планах. Раки преуспеют в делах, возможна прибыль.
Козерогам звезды сулят удачу в любви и личных планах. Козероги могут преуспеть в творчестве и торговле.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»