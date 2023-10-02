Деньги, карьера, любовь: что ждет Львов, Дев, Весов и Скорпионов с 1 по 31 октября — миссия

Астролог Алина Лебедева в свежем прогнозе с 1 по 31 октября назвала знаки зодиака с особой миссией.
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Львы
Для них наступит не самое простое время. Львы будут сомневаться в своих способностях, результаты их работы, увы, не порадуют. В материальной сфере все тоже не безоблачно. Любая энергия в этом направлении будет потрачена впустую. Лучше поддерживать финансы на том уровне, который уже имеется. На любовном фронте все гладко, без всплесков страсти.
Девы
Их закрутит водоворот любовных приключений. Девы будут активно строить карьеру и отношения со второй половинкой. Блестящее финансовое положение им обеспечено. Этому знаку стоит смелее и шире смотреть на происходящее вокруг. Вселенная окажется на их стороне.
Весы
Именно на этот знак зодиака больше остальных повлияет солнечное затмение. Весы вновь ощутят прежние страхи. До 14 октября им нужно пребывать в гармонии с собой, не поддаваться стрессовым ситуациям.
«В октябре проявится мало энергии и хороших возможностей, а переживаний и внутренних терзаний окажется достаточно. Лучше уделить внимание себе и позаботиться о своем физическом и эмоциональном состоянии», — добавила астролог.
Скорпионы
Для них в октябре наступит звездный час. Они могут рассчитывать на колоссальный толчок в финансовом плане. Без каких-либо усилий Скорпионы будут добиваться своего, не важно, касается ли это личных отношений или рабочих. Звезды советуют им отложить все сомнения и прислушаться к интуиции.
По материалам 5-tv.ru