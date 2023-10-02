Деньги, карьера, любовь: что ждет Львов, Дев, Весов и Скорпионов с 1 по 31 октября — миссия

Астролог Алина Лебедева в свежем прогнозе с 1 по 31 октября назвала знаки зодиака с особой миссией.

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Львы

Для них наступит не самое простое время. Львы будут сомневаться в своих способностях, результаты их работы, увы, не порадуют. В материальной сфере все тоже не безоблачно. Любая энергия в этом направлении будет потрачена впустую. Лучше поддерживать финансы на том уровне, который уже имеется. На любовном фронте все гладко, без всплесков страсти.

Девы

Их закрутит водоворот любовных приключений. Девы будут активно строить карьеру и отношения со второй половинкой. Блестящее финансовое положение им обеспечено. Этому знаку стоит смелее и шире смотреть на происходящее вокруг. Вселенная окажется на их стороне.