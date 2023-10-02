На острие перемен: Глоба указала на три знака зодиака, которым звезды завещают выбрать иной путь

Зодиакальный круг. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на 2 октября.

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются в большинстве случаев, назвала три знака зодиака, находящихся на острие перемен.

Людям, рожденным под созвездиями Льва, Козерога и Водолея звезды советуют поискать иной путь.

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Львам звезды советуют обозначить главные задачи в карьере и следовать новым путем. Многого ожидать пока не стоит.

У Козерогов на острие перемен отношения с любимыми людьми. Звезды сулят удачи в любви и личных планах.

Водолеям после проблем в быту и семейных трудностей обещаны добрые перемены в жизни.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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