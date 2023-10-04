Вычеркнут из своей жизни: пять имен женщин, которые никогда не простят измену

Есть девушки, прекрасно знающие себе цену. Они никогда не простят предательства. Некоторые из них могут и насолить обидчику, если он сильно зацепил их чувства. Именно о таких рассказывает сегодня Галина Янко – астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая.

Елизавета – вычеркнет предателя из своей жизни

Женщины с королевским именем обладают потрясающей интуицией. Елизавета способна «прочитать» человека всего за пару встреч с ним. Ценит честность и верность, поэтому предательство или измену воспринимает как безоговорочный разрыв. Эта девушка не из тех, кто планирует отомстить.

Узнав о случившемся, Елизавета резко обрывает отношения и вычеркивает мужчину из своей жизни. Важно добавить, что и с подругами это также работает. Ее самооценка не пострадает, а напротив — лишний раз убедит себя, что достойна только лучшего, и с гордо поднятой головой продолжит жить дальше. Все контакты с обидчиком будут прекращены, и Лиза даже не вспомнит его имени.

Сабрина – устроит громкие разборки

На первый взгляд Сабрина кажется милой и спокойной девушкой. Она доброжелательна и общительна, имеет свое видение на мир. Однако в ней скрывается собственница, которая не готова делить своего мужчину еще с кем-то. Изменщику не поздоровится, если он решил погулять на стороне.

Сабрина способна устроить громкие разборки, чтобы показать, как ей больно от его поступка. Прощения мужчина не получит, как и продолжения отношений. С этого момента их пара перестает существовать. Сабрине нужен партнер, который знает, что такое верность и взаимная любовь. Девушка сама соблюдает дистанцию в общении с другими мужчинами, чтобы ее избранник не смог обвинить ее в предательстве.

Милана – ее добротой часто пользуются

В коде этого имени зашифровано, что девушка «милая». Его обладательницы не привыкли показывать свои настоящие эмоции окружающим. Милана может за улыбкой скрывать боль, обиды. Даже близким подругам она не готова полностью раскрыть душу. Иногда мужчины пользуются таким поведением девушки и ее добротой, чтобы погулять налево.

Им кажется, что Милана не узнает про это, а в случае чего — простит. Однако терпение девушки не бесконечно. В определенный момент она может вспыхнуть и выскажет все, что накопилось за ее очаровательной улыбкой. Милана не позволит больше изменщику так с ней обращаться и попросит его уйти из ее жизни.

Варвара – прогонит прочь

Варваре важно контролировать и руководить любым процессом — выбор фильма, блюда на ужин или одежды для отпуска. Даже в отношениях она частенько принимает решение за двоих. Не каждый мужчина способен выдержать такое поведение. В результате партнер может решиться отправиться на поиски более мягкой и податливой женщины, чтобы проявить свои мужские качества.

Варвара не потерпит такого развития событий. Если она узнает о свиданиях с другими дамами, ее избраннику не поздоровится. Сначала он будет отчитан как школьник, а потом и вовсе выгнан из дома. Девушка, несмотря на желание быть первой, хочет видеть рядом с собой верного и сильного мужчину.

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Наталья – сильно ревнует

Женщины с именем Наталья — натуры творческие и ранимые. В небольшом конфликте они видят трагедию. Девушки зависимы от эмоций и могут даже манипулировать ими. При этом Наталья еще та ревнивица. Она не хочет, чтобы ее избранник общался с другими женщинами, даже если они просто коллеги.

Если в их паре случится измена, то для Натальи это станет действительно эмоциональной травмой, которая будет заживать очень долго. Она не из тех, кто сразу прекратит отношения. Вероятней всего, девушка начнет частенько напоминать провинившемуся о том, как ей больно. Но вскоре сама устанет от этой драмы и предложит мирно разойтись.

