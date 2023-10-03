Деньги пойдут стеной: какие знаки зодиака озолотятся с 3 октября

Благоприятный день в отношении финансов.

Раки

Хотите продать ненужные вам вещи и заменить их на те, которые отвечают вашим нынешним требованиям? Ваши способности к купле-продаже будут на высоте, так как Венера в вашем финансовом секторе настраивает вас на выгодную сделку.

И все же, возможно, вы не сможете удержаться от покупки абонемента или приобретения чего-либо в самый неподходящий момент. Сохраняйте чеки на случай, если вам понадобится возврат денег.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Водолеи

Положение планет относительно вашего знака может скрасить ваш день и помочь сосредоточиться на главном, а также принесет вам блестящее предложение, от которого вы не сможете отказаться. Тем не менее, не стоит брать на себя слишком много. Делегирование задач может помочь.

Рыбы

Сегодня вы будете очаровательны и динамичны, что поспособствует переменам. А благодаря Венере в вашем секторе целей, соединяющейся с Ураном, вы проявите себя еще и как оригинальный человек. Вас будут привлекать люди с уникальными взглядами и идеями. Это прекрасное время для укрепления своей деловой репутации!