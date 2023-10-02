Называем знак, который будет самым счастливым в 2024 году: покровитель поможет

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Этот знак ожидает особенная удача, энергии стихий земли и дерева помогут ему реализовать свой потенциал.

В 2024 году Скорпионы смогут достичь различных высот в многообразных сферах жизни благодаря собственной решимости и стойкости. Люди, рожденные под этим созвездием, сумеют в новом году расслабиться и получить удовольствие от жизни в полной мере.

Источник: rsute.ru