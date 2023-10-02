Какие два знака изменят личную жизнь через 12 дней: гармония и любовь рядом

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Девам важно быть внимательными к своим чувствам и переживаниям, и убедиться, что партнер подходит на эмоциональном уровне.

У Весов затмение активизирует сектор дома и семьи. Это время для изменений в семейных отношениях. Укрепится связь с близкими.

Источник: rsute.ru