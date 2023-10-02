Какие два знака изменят личную жизнь через 12 дней: гармония и любовь рядом

14 октября произойдет солнечное затмение, которое повлияет на судьбы людей. Девы и Весы в этот период будут сильны личной энергией и смогут построить отношения с партнерами, о которых давно мечтали.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Девам важно быть внимательными к своим чувствам и переживаниям, и убедиться, что партнер подходит на эмоциональном уровне.
У Весов затмение активизирует сектор дома и семьи. Это время для изменений в семейных отношениях. Укрепится связь с близкими.
Источник: rsute.ru