Какие два знака изменят личную жизнь через 12 дней: гармония и любовь рядом

Любовь. Фото: Global Look Press

Эти люди смогут упиваться счастьем.

14 октября произойдет солнечное затмение, которое повлияет на судьбы людей. Девы и Весы в этот период будут сильны личной энергией и смогут построить отношения с партнерами, о которых давно мечтали.

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Девам важно быть внимательными к своим чувствам и переживаниям, и убедиться, что партнер подходит на эмоциональном уровне.

У Весов затмение активизирует сектор дома и семьи. Это время для изменений в семейных отношениях. Укрепится связь с близкими.

Источник: rsute.ru

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