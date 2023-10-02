Как избежать обманов 2 октября, предупредил Глоба: «Осторожность весь день»

В целом, Глоба предрек на начавшейся неделе людям повторение прошлых событий. Это будет семидневка возвратных ситуаций, генезиса отношений и резких общественных поворотов. Изменения в некоторых областях покажутся слишком стремительными, а поступки иных людей – чересчур эксцентричными.

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