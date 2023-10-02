Как избежать обманов 2 октября, предупредил Глоба: «Осторожность весь день»

Астролог Богдан Глоба – сын Тамары и Павла Глобы. Он давно и активно продолжает родительское дело, с удовольствием держит людей в курсе планов звезд. 2 октября, по словам астролога, могут подстерегать обманы, и избежать их следует лишь проявляя бдительность и рациональность.
«Рациональное главенствует в понедельник. Пытливость и придирчивость помогут избежать обманов. Кратковременные выигрыши не воспринимайте константой. Осторожность весь день», – дал наставления на первый рабочий день октября Глоба-младший.
В целом, Глоба предрек на начавшейся неделе людям повторение прошлых событий. Это будет семидневка возвратных ситуаций, генезиса отношений и резких общественных поворотов. Изменения в некоторых областях покажутся слишком стремительными, а поступки иных людей – чересчур эксцентричными.
Больше новостей из жизни знаменитостей – в Telegram-канале «Звездная пыль»