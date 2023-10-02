«Изменения покажутся слишком стремительными, а поступки людей — эксцентричными»: Глоба дал прогноз на неделю со 2 по 8 октября

Гороскоп. Фото: Global Look Press

Семидневка принесет возврат к прошлому.

Астролог Богдан Глоба дал прогноз на первую октябрьскую неделю, со 2 по 8 число. Этот период, как сообщает звездочет, не раз может вернуть в прошлое, как к ситуациям, так и к людям откуда ни возьмись, они будут появляться на горизонте.

Кроме того, семидневка окажется насыщена изменениями, которые могут показаться слишком стремительными.

«Неделя возвратных ситуаций, генезиса отношений и резких общественных поворотов. Изменения в некоторых областях покажутся слишком стремительными, а поступки иных людей – чересчур эксцентричными. К вам не раз вернутся люди и ситуации из далекого и не слишком дальнего прошлого. Они принесут возможности, но также спросят по счетам», – сообщил астролог.

Перемен в общественной жизни, если верить Глобе, не избежать. Они закладывались давно, и их время наступило, но начнутся они внезапно.

Особенно опасен конец недели. Здесь Глоба советует проявить максимум бдительности.

«Начиная с пятницы проявляем сознательность и осторожность. И хотя время неплохое для личных дел, общие аспекты накрывают тенью опасности», – написал в Телеграм Глоба.

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