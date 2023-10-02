«Меркурий в оппозиции с Нептуном»: Василиса Володина 2 октября обратилась к людям

Астролог Василиса Володина регулярно сообщает хорошие новости в одноименной рубрике и на первый понедельник октября она поспешила с прогнозом. В этот день на небе складывается обстановка, благоприятная для каждого человека.

«Меркурий в оппозиции с Нептуном помогает мудреть. Видеть высокие смыслы в повседневных делах, вдохновенно помогать и служить, откинув эго.

Это прекрасный день для благотворительных поездок, встречи с учителем или человеком, виртуозно воплощающим смыслы в слова», - объяснила Володина.

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Для тех людей, кто привык более критично мыслить, день дает шанс поверить в то, что нельзя пощупать, увидеть и логически объяснить. А для привыкших бездейственно сострадать — это повод сублимировать тонкие чувства в конкретную пользу.