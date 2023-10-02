Путь перерождения для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб со 2 по 15 октября — все по-новому

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на период со 2 по 15 октября, назвав знаки зодиака с особой миссией.

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Стрельцы

Будут в первую очередь думать о своих нуждах. Их эгоизм будет выражаться в мелких капризах и лени. Стрельцам нужно уделить внимание своему здоровью. До 15 октября удачным станет смена имиджа, кому-то стоит записаться в салон красоты. На службе все будет стабильно и даже скучно.

Козероги

Могут рассчитывать на спокойный период до 15 октября. Хотя и грандиозных побед в карьере пока не предвидится, но и выговора от вышестоящего руководства они точно не получат. Козерогам нужно правильно рассчитать время, чтобы уделить внимание и коллегам, и друзьям. Им не помешает отдохнуть от суеты.