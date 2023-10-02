Главные события в жизни Тельцов, Раков, Дев и Скорпионов до 15 октября — разворот на 180°

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом для некоторых знаков зодиака на период со 2 по 15 октября, назвав главные события, которые их затронут.

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Тельцы

Этому знаку зодиака стоит запастись терпением и не переживать по пустякам, а их в октябре, особенно в его первой половине, будет достаточно. Спешка ни к чему, Тельцы сумеют разобраться со всеми задачами на работе и произведут самое благоприятное впечатление на вышестоящее руководство. Удача будет на их стороне.

Раки

Меркурий поможет активным представителям знака добиться поставленных целей. Их ждут утомительные переговоры и суета на работе. Ракам стоит посвятить время на саморазвитие и построение планов, которые можно будет реализовать уже после 16 октября.

Девы

Улучшат свое финансовое положение в начале месяца. Они смогут управлять и планировать вложения. В этом поможет экономия. Девам стоит разобраться с долгами, распланировать бюджет на будущий месяц и не влезать в новые кредиты.

Скорпионы

Работа будет тяготить этот знак зодиака. Им захочется любви и внимания второй половинки. Скорпионы будут наслаждаться встречами. Одинокие представители знака пустят в ход все свое обаяние, чтобы завести романтические знакомства.

По материалам 7days