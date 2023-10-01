Что будет с деньгами Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков — богатеют: с 1 по 31 октября

Астролог Алина Лебедева поделилась прогнозом на октябрь для некоторых знаков зодиака, посулив им материальный достаток и обогащение.

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Овны

Для них месяц в целом будет нестабильным. Для того, чтобы получить желаемое, придется приложить немало усилий. Сложности возникнут в коммуникациях. Овны буквально потеряют терпение, станут вспыльчивыми. Неплохо было бы освоить технику дипломатии. В любовной сфере их ждет спад. Зато в финансовом плане все будет на высоте, Овнов ждет продвижение и реализация планов.

Тельцы

Многие разговоры, в которые будут втянуты Тельцы приведут к конфликтам. Рабочие моменты истощат и доведут этот знак зодиака до точки кипения. Совет: меньше реагировать и не поддаваться на эмоции. Венера обеспечит Тельцам поддержку в любовной сфере. А финансовое положение явно упрочится в октябре. Есть вероятность увеличить свое благосостояние.