Что будет с деньгами Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков — богатеют: с 1 по 31 октября

Астролог Алина Лебедева поделилась прогнозом на октябрь для некоторых знаков зодиака, посулив им материальный достаток и обогащение.
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Овны
Для них месяц в целом будет нестабильным. Для того, чтобы получить желаемое, придется приложить немало усилий. Сложности возникнут в коммуникациях. Овны буквально потеряют терпение, станут вспыльчивыми. Неплохо было бы освоить технику дипломатии. В любовной сфере их ждет спад. Зато в финансовом плане все будет на высоте, Овнов ждет продвижение и реализация планов.
Тельцы
Многие разговоры, в которые будут втянуты Тельцы приведут к конфликтам. Рабочие моменты истощат и доведут этот знак зодиака до точки кипения. Совет: меньше реагировать и не поддаваться на эмоции. Венера обеспечит Тельцам поддержку в любовной сфере. А финансовое положение явно упрочится в октябре. Есть вероятность увеличить свое благосостояние.
Близнецы
Могут полагаться на затишье. Всю энергию они направят на духовное развитие. Те представители знаков, у которых есть вторая половинка, стоит обратить внимание на рутинные проблемы. В финансовой сфере ожидается застой. Лучше всего экономить средства. В будущем все наладится.
Раки
Могут рассчитывать на особый успех. Для этого им нужно сконцентрироваться на делах. Только в этом случае финансовые результаты будут впечатлять. Ракам все будет по плечу, многие вопросы будут решаться сами собой. Однако 14 октября им лучше уединиться и побыть вдали от суеты. Тогда они сумеют сохранить предыдущий успех.
По материалам 5-tv.ru