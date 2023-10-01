Деньги прилипнут к рукам: четыре знака зодиака, для которых этот октябрь станет по-настоящему золотым

В октябре все удачно сложится у представителей четырех зодиакальных созвездий. Рожденным под знаками Льва, Девы, Скорпиона и Стрельцов повезет в финансовом плане. Счастливчики!

Все это - если верить гороскопу.

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