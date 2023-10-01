Деньги прилипнут к рукам: четыре знака зодиака, для которых этот октябрь станет по-настоящему золотым

Зодиакальный круг. Фото: Global Look Press

У кого есть шанс разбогатеть в октябре, согласно гороскопу.

В октябре все удачно сложится у представителей четырех зодиакальных созвездий. Рожденным под знаками Льва, Девы, Скорпиона и Стрельцов повезет в финансовом плане. Счастливчики! 

Все это - если верить гороскопу.

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Львы получат выгодное предложение и примут его. Прибыль не заставит себя ждать. 

Девам, занятым в сфере информационных технологий, звезды сулят высокие заработки.

Скорпионы будут успешными в сферах исследования, образования и путешествий. Но вам потребуется партнер для воплощения планов.

И только на Стрельцов богатство свалится внезапно. Это может быть выигрыш или монетизация в соцсетях.

По материалам rsute.ru

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