Деньги прилипнут к рукам: четыре знака зодиака, для которых этот октябрь станет по-настоящему золотым

В октябре все удачно сложится у представителей четырех зодиакальных созвездий. Рожденным под знаками Льва, Девы, Скорпиона и Стрельцов повезет в финансовом плане. Счастливчики!
Все это - если верить гороскопу.
Львы получат выгодное предложение и примут его. Прибыль не заставит себя ждать.
Девам, занятым в сфере информационных технологий, звезды сулят высокие заработки.
Скорпионы будут успешными в сферах исследования, образования и путешествий. Но вам потребуется партнер для воплощения планов.
И только на Стрельцов богатство свалится внезапно. Это может быть выигрыш или монетизация в соцсетях.
По материалам rsute.ru