«Напряжение, суетливость, беспорядочность»: Володина назвала главные события на неделе со 2 по 8 октября

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю со 2 по 8 октября, назвав главные события этого периода.

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В целом неделю можно разделить на две части. Первая — подходит для завершения мелких дел, лучше всего обратиться к интуиции.

«Умственное напряжение, некоторая суетливость, беспорядочность в делах», - дала понять Володина, это то, что будет главенствовать в это время.

Только через усилия можно добиться результата. Ситуация резко поменяется в четверг, 5 октября. Марс вступает в конфликт с Плутоном и повышает градус агрессии там, где раньше царил мир. Даже те люди, которые всегда отличались спокойствием, вдруг выйдут из себя.

В этот период нужно отпустить надоевшие отжившие себя отношения, деловые или личные. Совет астролога: не стоит глотать обиды для того, чтобы угождать всем.