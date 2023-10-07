Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября для всех знаков зодиака

Главное астрологическое событие недели – солнечное затмение в субботу. Это значит, что нас будет то и дело накрывать непонятными настроениями и негативными эмоциями. Возможны ссоры, выяснение отношений, конфликты на ровном месте. А поэтому – спокойствие, только спокойствие! Не дайте испортить себе жизнь какому-то там затмению.

А Teleprogramma.pro подскажет, что ожидает каждый из знаков Зодиака и что с этим делать.

Весы

Много что может закончиться – сотрудничества, отношения, проекты. Но не стоит расстраиваться. Ведь если закрывается одна дверь, всегда открывается другая.

Любовь

Отношения будут протекать сложно: неоднозначное поведение, сомнительные требования, завершение одних отношений и начало других… И главное – остаться собой.

Финансы

С деньгами нужно обращаться очень осторожно. У вас вполне может возникнуть порыв сменить работу. Это не самая удачная идея, поскольку период для этого неблагоприятный.

Здоровье

Весов продолжает штормить. Не заедайте стресс, да и в целом избегайте излишеств. Вам помогут медитативные практики, отдых и поездки на природу.

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Овен

Овны снова могут вспомнить, что один в поле – очень даже воин. Вас посещают гениальные идеи, общий настрой боевой. И это прекрасно, поскольку мир так и норовит подложить вам свинью в виде проблем с финансами или сложностей в отношениях. В общем, действуйте самостоятельно, так вы добьетесь большего.

Телец

Тельцов захватит что-то очень интересное. Это могут быть новые отношения, какое-то свежее увлечение или хобби. Словом, то, что полностью поглотит ваше внимание. И в этом заключается опасность – в пылу можно потерять что-то важное. Так что постарайтесь соблюдать баланс, чтобы новое не было в ущерб тому, что уже есть.

Близнецы

Последствия недавней ошибки могут настичь Близнецов на этой неделе, и придется потратить силы, чтобы все расставить по местам. В остальном же неделя неплохая, если не совершать резких движений и радикальных поступков. Большую часть времени будут занимать переговоры или просто общение с людьми.

Рак

У каждой медали две стороны. И на этой неделе Раки это почувствуют особенно остро. Вам будут приходить самые разные предложения, в том числе и очень выгодные, однако в большинстве может присутствовать какое-то «но». Придется выбирать – и выбор этот вряд ли окажется легким.

Лев

Предупреждение для Львов: если в текущий период что-то может пойти не так – оно пойдет не так. Поэтому стоит быть предельно внимательными во всем и постараться не допускать ошибок. Все это может вас порядком измотать, так что следите за собой, за тем, как вы себя чувствуете, и давайте себе время на передышки.

Дева

Девы вступают не то чтобы в черную полосу, но все-таки назвать период приятным будет трудновато. Особенно могут попортить кровь какие-нибудь посторонние лица, вмешивающиеся и в вашу личную жизнь, и в деловую. Чтобы минимизировать неприятные последствия, не полагайтесь на людей, предпочитайте делать все важное самостоятельно.

Скорпион

Скорпионы лучезарны и полны сил. Проблемы разрешаются легко, стоит приложить малейшее усилие, удача на вашей стороне, и у вас получается если не все, то многое. Особенно приятно, что сейчас вы можете избавиться от вредной привычки или нездоровых отношений, избежав драмы, просто потому что вы так решили.

Стрелец

Нельзя сказать, что неделя будет радужной. Дела идут на спад, регулярно возникают препятствия, к тому же велика опасность наделать ошибок. Надо контролировать финансы и убедиться, что партнеры по бизнесу не ведут игру у вас за спиной. Прекрасной половине знака повезет чуть больше – у вас наступит гармония в любви.

Козерог

Совет для Козерогов: не стоит возлагать на кого-то слишком большие надежды. Скорее всего, человек не сможет соответствовать вашим ожиданиям и неминуемо вас разочарует. Оно вам надо? Вам и так предстоит нешуточная борьба на пути к цели, не растрачивайте душевные силы на подобные переживания.

Водолей

Водолеям лучше полагаться на этой неделе на себя, не перекладывая важные задачи на других. Вы же в глубине души и сами знаете, что сейчас вы справитесь лучше, чем кто бы то ни было. Правда, для этого нужно быть собранными, сосредоточенными и ничего не упускать из виду.

Рыбы

Рыбам потребуется приложить немало усилий, чтобы разобраться в отношениях с людьми. Дело в том, что важных для вас людей достаточно много, и их интересы могут быть прямо противоположными. Вам придется постараться, чтобы не ущемлять ничьих интересов. И лучше всего – с каждым важным человеком общаться без пристального взгляда других.