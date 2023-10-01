Судьба Овнов, Близнецов, Львов и Весов — главные события по 15 октября: деньги лавиной

Астролог Людмила Митрохина в свежем прогнозе для некоторых знаках зодиака назвала тех, кого ждет важная миссия до 15 октября. Главные события в из жизни на этот период.

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Овны

Они обязаны завершить все свои дела и важные проекты до 15 октября. Любовные отношения будут мешать Овнам настроиться на рабочий лад. Новая любовь свалится им на голову неожиданно. Этому знаку нужно мыслить рационально эти две недели. Служебные романы для них под запретом.

Близнецы

Меркурий окажет поддержку своему фавориту, сделав так, что на службе их будет ждать успех. Особенно в карьерном плане. Близнецы вступают в период, когда можно найти авторитетных покровителей. Это удвоит их доход и упрочит материальное положение, денег станет в разы больше.