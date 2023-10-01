Только один знак так феерично взлетит на работе: выйдет из зоны комфорта и не прогадает (зарплата мечты)

В октябре тельцы смогут совершить настоящий переворот на своей работе. Они способны сделать нечто важное для коллектива и бизнеса, благодаря чему значительно повысят свой авторитет.

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Способности и трудолюбие Тельцов не останутся незамеченным с стороны руководства, которое повысит их в должности и выдаст существенное вознаграждение.

Велика вероятность того, что Тельцы получат зарплату мечты.

Однако Тельцам придется быть готовыми выйти из зоны комфорта. Важно поверить в себя и свои силы.

Источник: rsute.ru.