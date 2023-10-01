Судьбоносный дар Львов, Дев, Весов и Скорпионов — остальные завидуют и хотят также

Астрологи назвали знаки зодиака, которые не просто так пришли в наш мир — они наделены особой силой, это их внутренняя мощь и преимущество перед другими.

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Львы

Этот знак зодиака стремится жить одним днем. Они буквально плывут по течению, пользуясь тем, что есть сегодня. Львы не будут заглядывать в будущее. При этом они могут взять всю силу в кулак, если от них потребуется какая-то активность. Этот знак умеет управлять временем и возможностями.

Девы

Они могут предугадывать, как будут разворачиваться события. Этот знак обладает сильнейшей интуицией. Мимо него не проходят даже самые незначительные моменты. Дева всегда в курсе всех событий.

Весы

Легко считывают людей. Они обладают тонким осознанием реальности. Весы могут дать четкую оценку всему, что видят и чувствуют. Этот знак никогда не будет додумывать. Часто заботясь о других, они напрочь забывают о себе и своих нуждах.

Скорпионы

Всегда доверяют своей интуиции. Они отличаются повышенной бдительностью и чувствительностью. Скорпионы знают наперед, если им что-то грозит, надвигается какая-то опасность для их спокойствия. Они молниеносно отказываются от того, что сулит им беды или испытания.

По материалам kurer-sreda.ru