Какая беда подстерегает Тельцов, Близнецов, Скорпионов и Рыб со 2 по 8 октября — на острие

Астрологи поделились прогнозом на период со 2 по 8 октября, назвав знаки зодиака, которые окажутся на острие — их могут поджидать испытания и беды. Лучше держаться подальше от сомнительных дел.

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Тельцы

Будущая неделя завершит длительный период, который тянется с середины июня. Он при всех своих плюсах, был достаточно напряженным. Понедельник и вторник, 2 и 3 октября соответственно, станут днями, которые еще будут сохранять остатки былого влияния. В этот период не стоит браться за важные дела. Зато позже можно задуматься о планировании и подготовке каких-то новых проектов. Решительные шаги следует сделать на следующей неделе, уже после 8 октября. Пока же, лучшим днем станет четверг, 5 октября.

Близнецы

Вступают в противоречивый период. Они будут копать слишком глубоко и добираться до сути любой проблемы и вопроса. Но есть риск того, что эти поиски не приблизят Близнецов к верному пониманию, а скорее запутают их мысли. Звезды советуют им не принимать серьезных решений до 8 октября, и не полагаться на свои выводы. Вторая половина недели станет более удачной.