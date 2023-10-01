Какой тайной силой обладают Овны, Тельцы, Раки и Близнецы — дается только при рождении

Астрологи назвали тайную силу некоторых знаков зодиака, которую они получают от высших сил при рождении. В этом им главное преимущество и миссия.

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Овны

Могут опередить другого, если прислушаются к своей интуиции. Их главная сила в том, что они знают, где и когда им появиться. Попадают в нужно место и в нужное время. Этот знак всегда думает о своей пользе, даже выполняя рутинные обязанности. Своего они не упустят.

Тельцы

Сила этого знака зодиака и тайный дар в том, что они могут видеть людей насквозь. Тельцы могут мысленно настроить внутренний контакт со своим собеседником, что помогает им управлять чувствами и эмоциями тех, кто находится в их окружении. Телец — умелый манипулятор и в этом его главная сила.

Близнецы

Природа наделила их красноречием. Им с легкостью удается подбирать слова. Они редко прислушиваются к интуиции, справляться со сложностями им помогает умение общаться. Близнецы обладают даром убеждения. Вот в чем их сильная сторона — находить подход к каждому благодаря своему таланту оратора.

Раки

Они могут видеть то, что скрыто от других. У Раков сильно развита чувствительность. Им даже удается предсказывать ход событий. Этот знак может управлять настроением посторонних людей. Порой они слишком близко все принимают к сердцу.

По материалам kurer-sreda.ru